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Передача Кузнецова не помогла «Вашингтону» обыграть «Миннесоту». Овечкин без очков

В Сент-Поле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» нанесла поражение «Вашингтон Кэпиталз» (5:3).

Шайбами в составе победителей отметились дважды Маркус Юханссон, а также Брок Фэйбер, Маркус Фолиньо и Йоэль Эрикссон Эк.

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов очков в этом матче не набрал.

В составе «Кэпиталз» дубль на счету Энтони Манты. Ещё один гол записал на свой счёт Ти Джей Оши.

Российский капитан гостей Александр Овечкин не отметился в этой встрече результативными действиями. Его партнёр по команде и соотечественник Евгений Кузнецов записал на свой счёт результативную передачу.

«Миннесота» одержала третью победу подряд, набрала 47 очков и занимает промежуточное 12 место в таблице Западной конференции.

«Вашингтон» уступил во втором матче кряду, остался с 50 очками и идёт на 11 строчке Востока.