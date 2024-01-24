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Передача Кузнецова не помогла «Вашингтону» обыграть «Миннесоту». Овечкин без очков

Передача Кузнецова не помогла «Вашингтону» обыграть «Миннесоту». Овечкин без очков
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В Сент-Поле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» нанесла поражение «Вашингтон Кэпиталз» (5:3).

Шайбами в составе победителей отметились дважды Маркус Юханссон, а также Брок Фэйбер, Маркус Фолиньо и Йоэль Эрикссон Эк.

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов очков в этом матче не набрал.

В составе «Кэпиталз» дубль на счету Энтони Манты. Ещё один гол записал на свой счёт Ти Джей Оши.

Российский капитан гостей Александр Овечкин не отметился в этой встрече результативными действиями. Его партнёр по команде и соотечественник Евгений Кузнецов записал на свой счёт результативную передачу.

«Миннесота» одержала третью победу подряд, набрала 47 очков и занимает промежуточное 12 место в таблице Западной конференции.

«Вашингтон» уступил во втором матче кряду, остался с 50 очками и идёт на 11 строчке Востока.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2024, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Фэйбер (Цуккарелло, Росси) – 01:37     2:0 Фолиньо (Болди, Эрикссон Эк) – 04:42     3:0 Юханссон (Богосян) – 26:28     3:1 Манта (Кузнецов, Фехервари) – 30:00     4:1 Эрикссон Эк (Фолиньо, Бродин) – 41:37     5:1 Юханссон (Хартман, Марун) – 53:39     5:2 Оши (Карлсон, Пасиоретти) – 57:03 (pp)     5:3 Манта (Маленстин, Дауд) – 58:24    
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