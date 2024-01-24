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Невероятный бросок Панарина удвоил преимущество «Рейнджерс» в матче с «Сан-Хосе»

Невероятный бросок Панарина удвоил преимущество «Рейнджерс» в матче с «Сан-Хосе»
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В эти минуты в Сан-Хосе проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На данный момент идёт второй период, счёт 2:0 в пользу гостей.

Вторую шайбу «копов» в этой встрече забросил российский нападающий Артемий Панарин, красивым броском поразив ворота Маккензи Блэквуда.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео 29-й шайбы Панарина в нынешнем сезоне:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Панарина, с учётом этой игры, 63 (29+34) очка в 47 матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2024, среда. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Перерыв
0 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Фокс (Лафреньер, Трочек) – 07:55     0:2 Панарин (Фокс, Миллер) – 21:38    

Это уже четвёртый гол Панарина в матчах с «Шаркс» в нынешнем сезоне. В первой игре, прошедшей 4 декабря в Нью-Йорке, россиянин оформил хет-трик.

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