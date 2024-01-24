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Невероятный бросок Панарина удвоил преимущество «Рейнджерс» в матче с «Сан-Хосе»

В эти минуты в Сан-Хосе проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На данный момент идёт второй период, счёт 2:0 в пользу гостей.

Вторую шайбу «копов» в этой встрече забросил российский нападающий Артемий Панарин, красивым броском поразив ворота Маккензи Блэквуда.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео 29-й шайбы Панарина в нынешнем сезоне:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Панарина, с учётом этой игры, 63 (29+34) очка в 47 матчах.

Это уже четвёртый гол Панарина в матчах с «Шаркс» в нынешнем сезоне. В первой игре, прошедшей 4 декабря в Нью-Йорке, россиянин оформил хет-трик.