Кучеров стал третьим действующим игроком НХЛ, кто набрал 80 очков за 47 матчей и менее

В Филадельфии завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» уступила «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:6).

Российский форвард гостей Никита Кучеров отметился в этой встрече хет-триком и результативной передачей. Таким образом, по итогам этой игры у россиянина стало 80 (31+49) очков в текущей регулярке после 47 встреч.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров стал третьим действующим игроком, кто набрал 80 очков за 47 матчей и менее. Ранее этим достижением отметились Коннор Макдэвид (за 44 матчей в сезоне-2022/2023 и за 46 в сезоне-2020/2021) и Сидни Кросби (за 47 встреч в сезоне-2006/2007).

«Тампа» набрала 55 очков и делит с «Каролиной Харрикейнз» пятое место в таблице Восточной конференции. В следующем матче «Лайтнинг» 26 января примут дома «Аризону Койотс».