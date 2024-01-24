Тренер «Вашингтона» Карбери: сейчас мы находимся в режиме плей-офф

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери после поражения от «Миннесоты Уайлд» (3:5) высказался о шансах на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли — 2024.

«Сейчас мы находимся в режиме плей-офф. Если мы смотрим реалистично на игру в апреле-мае, то сейчас тот момент, который решит наш сезон. Завтра, вероятно, будет самое трудное испытание [игра с „Колорадо Эвеланш“], но именно здесь мы должны доказать свою состоятельность», — приводит слова Карбери журналист Тарик Эль-Башир на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Вашингтон» уступил во втором матче кряду, остался с 50 очками и идёт на 11-й строчке Востока. В следующем матче «столичные» сыграют в гостях с «Колорадо Эвеланш» 25 января.