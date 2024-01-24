Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Вашингтона» Карбери: сейчас мы находимся в режиме плей-офф

Тренер «Вашингтона» Карбери: сейчас мы находимся в режиме плей-офф
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери после поражения от «Миннесоты Уайлд» (3:5) высказался о шансах на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли — 2024.

«Сейчас мы находимся в режиме плей-офф. Если мы смотрим реалистично на игру в апреле-мае, то сейчас тот момент, который решит наш сезон. Завтра, вероятно, будет самое трудное испытание [игра с „Колорадо Эвеланш“], но именно здесь мы должны доказать свою состоятельность», — приводит слова Карбери журналист Тарик Эль-Башир на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Вашингтон» уступил во втором матче кряду, остался с 50 очками и идёт на 11-й строчке Востока. В следующем матче «столичные» сыграют в гостях с «Колорадо Эвеланш» 25 января.

Материалы по теме
Видео
Передача Кузнецова не помогла «Вашингтону» обыграть «Миннесоту». Овечкин — без очков
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android