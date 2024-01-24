Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Тампы»: Кучеров просто невероятный, он облегчает нашу работу

Форвард «Тампы»: Кучеров просто невероятный, он облегчает нашу работу
Комментарии

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Майки Эйссимонт прокомментировал совместную игру с российским форвардом Никитой Кучеровым., который оформил хет-трик в сегодняшней встрече с «Филадельфией Флайерз» (6:3).

«Его лидерство играет большую роль, остальные просто следуют его примеру. Когда у вас есть такой хоккеист, это значительно облегчает нашу работу. Кучеров просто невероятный. За ним весело наблюдать. Благодаря ему многие из нас стали намного лучше как игроки», — приводит слова Эйссимонта The Washington Post.

Всего на счету Кучерова в нынешнем сезоне 80 (31+49) очков в 47 играх.

«Тампа» набрала 55 очков и делит с «Каролиной Харрикейнз» пятое место в таблице Восточной конференции. В следующем матче «Лайтнинг» 26 января примут дома «Аризону Койотс».

Материалы по теме
Кучеров стал третьим действующим игроком НХЛ, кто набрал 80 очков за 47 матчей и менее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android