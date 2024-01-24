Форвард «Тампы»: Кучеров просто невероятный, он облегчает нашу работу

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Майки Эйссимонт прокомментировал совместную игру с российским форвардом Никитой Кучеровым., который оформил хет-трик в сегодняшней встрече с «Филадельфией Флайерз» (6:3).

«Его лидерство играет большую роль, остальные просто следуют его примеру. Когда у вас есть такой хоккеист, это значительно облегчает нашу работу. Кучеров просто невероятный. За ним весело наблюдать. Благодаря ему многие из нас стали намного лучше как игроки», — приводит слова Эйссимонта The Washington Post.

Всего на счету Кучерова в нынешнем сезоне 80 (31+49) очков в 47 играх.

«Тампа» набрала 55 очков и делит с «Каролиной Харрикейнз» пятое место в таблице Восточной конференции. В следующем матче «Лайтнинг» 26 января примут дома «Аризону Койотс».