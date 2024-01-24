Овечкина во втором периоде игры с «Миннесотой» перевели во второе звено «Вашингтона»

В Сент-Поле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» нанесла поражение «Вашингтон Кэпиталз» (5:3).

Во втором периоде российского капитана «столичных» Александра Овечкина перевели во второе звено. 38-летний нападающий начинал матч в первом звене с Коннором Макмайклом и Алексеем Протасом. Во второй двадцатиминутке главный тренер Спенсер Карбери перевёл Овечкина во второе звено к Дилану Строуму и Ти Джею Оши, Макс Пасиоретти поднялся в первое звено.

Третьий игровой отрезок Александр закончил с показателем полезности «-2».

«Вашингтон» уступил во втором матче кряду, остался с 50 очками и идёт на 11-й строчке Востока. В следующем матче «столичные» сыграют в гостях с «Колорадо Эвеланш» 25 января.