Шайба Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в игре с «Сан-Хосе», Барабанов отдал пас
Поделиться
В Сан-Хосе закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
На восьмой минуте первого периода Адам Фокс с передач Алекси Лафреньера и Винсента Трочека открыл счёт во встрече.
В начале второй двадцатиминутки Артемий Панарин с передач Адама Фокса и К'Андре Миллера удвоил преимущество гостей.
На старте заключительного игрового отрезка основного времени Нико Штурм размочил счёт в матче. Спустя две минуты Райан Карпентер с передач Яна Рутты и Филипа Задины сделал счёт 2:2.
В дополнительное время победу «акулам» принёс Томаш Гертл с передач Яна Рутты и Александра Барабанова.
Комментарии
- 24 января 2024
-
09:11
-
09:00
-
08:55
-
08:47
-
08:37
-
08:31
-
08:26
-
08:21
-
08:13
-
08:05
-
08:05
-
07:47
-
07:33
-
07:31
-
07:19
-
07:19
-
07:04
-
06:38
-
06:33
-
06:14
-
06:09
-
05:52
-
05:37
-
05:32
-
05:32
-
05:16
-
04:07
-
00:01
- 23 января 2024
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:18
-
23:09
-
23:00
-
22:48
Партнерский контент