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Шайба Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в игре с «Сан-Хосе», Барабанов отдал пас

Шайба Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в игре с «Сан-Хосе», Барабанов отдал пас
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В Сан-Хосе закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

На восьмой минуте первого периода Адам Фокс с передач Алекси Лафреньера и Винсента Трочека открыл счёт во встрече.

В начале второй двадцатиминутки Артемий Панарин с передач Адама Фокса и К'Андре Миллера удвоил преимущество гостей.

На старте заключительного игрового отрезка основного времени Нико Штурм размочил счёт в матче. Спустя две минуты Райан Карпентер с передач Яна Рутты и Филипа Задины сделал счёт 2:2.

В дополнительное время победу «акулам» принёс Томаш Гертл с передач Яна Рутты и Александра Барабанова.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2024, среда. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Фокс (Лафреньер, Трочек) – 07:55     0:2 Панарин (Фокс, Миллер) – 21:38     1:2 Штурм – 42:19     2:2 Карпентер (Рутта, Задина) – 44:27     3:2 Гертл (Барабанов, Рутта) – 61:29    
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