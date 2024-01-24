Шайба Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в игре с «Сан-Хосе», Барабанов отдал пас

В Сан-Хосе закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

На восьмой минуте первого периода Адам Фокс с передач Алекси Лафреньера и Винсента Трочека открыл счёт во встрече.

В начале второй двадцатиминутки Артемий Панарин с передач Адама Фокса и К'Андре Миллера удвоил преимущество гостей.

На старте заключительного игрового отрезка основного времени Нико Штурм размочил счёт в матче. Спустя две минуты Райан Карпентер с передач Яна Рутты и Филипа Задины сделал счёт 2:2.

В дополнительное время победу «акулам» принёс Томаш Гертл с передач Яна Рутты и Александра Барабанова.