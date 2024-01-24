«У меня мурашки побежали». Варламов о назначении Руа на пост главного тренера «Айлендерс»

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов оценил назначение легендарного в прошлом голкипера Патрика Руа на пост главного тренера «островитян».

«Не буду врать, у меня мурашки побежали по коже. Он присоединился к нашей команде, и я верю, что Руа — отличный лидер. Он принесёт много эмоций в раздевалку, это то, что нам сейчас нужно.

Он только что пришёл, и, честно говоря, у нас даже не было возможности поговорить. У нас была игра, а теперь предстоит ещё одна, так что он готовится к матчам и всё такое, но я не думаю, что он изменился. Патрик просто остаётся Патриком, и, как я уже сказал, он отличный лидер. Руа знает, что всё зависит от тебя. От этого никуда не деться, поэтому иногда ты чувствуешь небольшое дополнительное давление, если пропускаешь лёгкий гол.

Мы все знали Патрика с детства, в России «Детройт Ред Уингз» и «Колорадо Эвеланш» были двумя самыми популярными командами. Все помнят их игры плей-офф в конце 90-х и начале 2000-х. Патрик играл невероятно в те годы, он дважды выигрывал Кубок с «Колорадо», поэтому, конечно, он был кумиром для многих молодых вратарей, все знали его имя», — приводит слова Варламова The Hockey News.