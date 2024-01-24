Капитан московского «Динамо» объяснил, что произошло с командой в дерби со «Спартаком»

Капитан московского «Динамо» защитник Андрей Миронов рассказал о поражении от «Спартака» (3:6) в столичном дерби.

«После забитого гола всё пошло неудачно. 100 процентов мы провалили первый период – в борьбе, в единоборствах, в желании. Во всём. Потеряли концентрацию, пропустили ненужные голы. Можно сказать, что это не они нам забили, а сами себе забили. С такой командой потом тяжело собираться и вытаскивать матчи.

В третьем периоде, естественно, соперник играл на удержание, чтобы выиграть игру, потому что у них в последнее время было много поражений, а мы пытались что-то сделать, но только и смогли, что выиграть один этот период.

Нет ощущения, что слишком легко разваливаемся, когда что-то начинает идти не так? Работаем над тем, чтобы такого не происходило. Не считаю, что ценность дерби как-то сейчас размывается. Пришёл полный дворец на игру, значит, всё нормально. Через три дня новая встреча со «Спартаком», готовы её играть уже хоть сейчас», — сказал Миронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.