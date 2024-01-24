Давыдов — о поражении «Динамо» в дерби: игроки должны понимать, что есть особые матчи

Трехкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов высказался о поражении «Динамо» в московском дерби со «Спартаком» (3:6).

«В обороне нельзя играть как «дуборезы». Одна ошибка у синей линии, другая — и всё посыпалось. Очень обидное поражение, причём от самого принципиального соперника. Наш худший матч в сезоне. Вопросы ко всем. Хотя ничто не предвещало такого разгрома. Команда стабильно проводит регулярный чемпионат, и где-то, видимо, расслабилась. Тем более что в соперниках — «Спартак», у которого травмированы многие лидеры. Это могло расхолодить наших игроков.

Конечно, есть вопросы и к тренерскому штабу. Полный стадион наших болельщиков, «Спартачок» в соперниках… Игроки должны понимать, что есть особые матчи, которые нельзя так проигрывать. А тренеры обязаны доносить эту мысль до игроков — и до матча, а не после его завершения», — сказал Давыдов в интервью Russia-Hockey.ru.

Отметим, что «Спартак» играл без ряда лидеров, в том числе без нападающих Николая Голдобина и Павла Порядина. «Спартак» в третий раз в сезоне оказался сильнее московского «Динамо». Заключительный, шестой матч сезонной серии между командами пройдёт 27 января на площадке «Спартака».

Благодаря этой победе «Спартак» забронировал себе место в плей-офф текущего сезона. Красно-белые стали четвёртыми участниками Кубка Гагарина сезна-2023/2024. Первые три: ярославский «Локомотив», московское «Динамо» и санкт-петербургский СКА.