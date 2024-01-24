Главный тренер «Рейнджерс» высказался о поражении от худшей команды НХЛ в сезоне

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт прокомментировал поражение в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (2:3 ОТ), в котором «синерубашечники» вели со счётом 2:0.

«Я думаю, что мы могли бы сильнее атаковать. Мы потратили слишком много сил при поперечной игре. Нам нужно было больше прямых проходов к воротам, больше людей у ворот. Мы были слишком избирательны. Нужно было просто направить шайбу в сторону ворот. Зачастую именно так забиваются голы», — приводит слова Лавиолетта Lohud.com

Напомним, «Рейнджерс» уступили худшей команде лиги этого сезона. «Акулы» после 48 матчей набрали 30 очков и занимают последнее место в турнирной таблице Западной конференции. «Нью-Йорк Рейнджерс» после поражения с 61 баллом в активе занимают второе место в таблице Востока.