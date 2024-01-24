Хет-трик форварда «Тампы» Никиты Кучерова в ворота «Филадельфии»

В Филадельфии завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» уступила «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:6).

Российский форвард гостей Никита Кучеров отметился в этой встрече хет-триком и результативной передачей. Предлагаем посмотреть заброшенные шайбы нападающего в матче.

Всего на счету Кучерова в нынешнем сезоне 31 заброшенная шайба и 49 результативных передач. Кучеров набрал 80 очков в 47 играх регулярки. «Тампа» набрала 55 очков и делит с «Каролиной Харрикейнз» пятое место в таблице Восточной конференции. В следующем матче «Лайтнинг» 26 января примут дома «Аризону Койотс».

После игры пресс-служба Национальной хоккейной лиги признала Никиту Кучерова первой звездой игрового дня.