Нападающий «Спартака» Цыплаков рассказал о своём покере в ворота «Динамо» в дерби

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков оценил свой покер в ворота московского «Динамо» (6:3) в столичном дерби накануне.

«Были хорошие моменты, которые я реализовал и ребята помогли мне создать. Мне оставалось их только завершить. В меньшинстве удалось забить — в первом голе хорошо бросил из-под ног защитника, а во втором в меньшинстве получился подарок от соперника», — цитирует Цыплакова ТАСС.

Этот покер стал самым быстрым в истории КХЛ со старта матча — 26:58. Предыдущий рекорд, 30:13, был установлен нападающим Максимом Якуценей («Нефтехимик») в сезоне-2009/2010. Покер Цыплакова стал первым, при котором игрок забросил две шайбы в меньшинстве.

Благодаря этой победе «Спартак» забронировал себе место в плей-офф текущего сезона. Красно-белые стали четвёртыми участниками Кубка Гагарина сезна-2023/2024.