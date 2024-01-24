Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Третьяк: проблема номер один — нет хоккейных стадионов, негде играть, арены переполнены

Третьяк: проблема номер один — нет хоккейных стадионов, негде играть, арены переполнены
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о проблеме нехватки стадионов в стране.

«Наша главная задача — развитие вида спорта по всей стране, очень много внимания уделяем детским школам и студентам. Нужно обратить внимание на студенческие хоккейные лиги, это наше настоящее и будущее. Но проблема номер один — нет хоккейных стадионов, негде играть, стадионы переполнены», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Напомним, последней крупной открытой ареной в России стала «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. Она стала самым большим в мире хоккейным стадионом с вместимостью 21 500 зрителей, обогнав знаменитую арену «Белл-центр» в Монреале. Спортивная площадка располагается на месте снесённого СКК «Петербургский». В декабре 2023 года на арене был проведён Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
Ротенберг — о «СКА Арене»: не надо лететь в Нью-Йорк. У нас в России лучший дворец в мире
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android