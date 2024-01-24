Третьяк: проблема номер один — нет хоккейных стадионов, негде играть, арены переполнены

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о проблеме нехватки стадионов в стране.

«Наша главная задача — развитие вида спорта по всей стране, очень много внимания уделяем детским школам и студентам. Нужно обратить внимание на студенческие хоккейные лиги, это наше настоящее и будущее. Но проблема номер один — нет хоккейных стадионов, негде играть, стадионы переполнены», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Напомним, последней крупной открытой ареной в России стала «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. Она стала самым большим в мире хоккейным стадионом с вместимостью 21 500 зрителей, обогнав знаменитую арену «Белл-центр» в Монреале. Спортивная площадка располагается на месте снесённого СКК «Петербургский». В декабре 2023 года на арене был проведён Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги.