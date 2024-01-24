В Канаде пройдёт 263-часовой хоккейный матч для сбора средств на лечение детского рака

В апреле 2024 года в Канаде пройдёт 263-часовой хоккейный матч в поддержку Фонда детской больницы Альберты, сообщает Strathmorenow. Самая продолжительная хоккейная встреча в мире пройдёт с 5 по 16 апреля.

40 спортсменов будут играть в хоккей 263 часа подряд, чтобы собрать деньги на лечение детского рака и попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

«В игре будут действовать правила НХЛ, поэтому, если кто-то пострадает, мы не можем заменить его. В прошлом у нас были игроки, которым после этого пришлось делать операции на бедре и колене. Игроки прошли через многое в надежде собрать немного денег для спасения жизни ребёнка», — заявил организатор мероприятия Алекс Халат.

Средства, собранные в 2022 году, поддержали программу исследований детского рака, направленную на иммунотерапию. В 2024 году собранные средства помогут большему количеству детей получить доступ к новым методам лечения в Калгари за счёт увеличения количества доступных клинических испытаний.