Гендиректор ФХР: импортозамещение в хоккее не работает

Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов рассказал о проблемах с экипировкой российских хоккеистов.

«Импортозамещение в хоккее не работает. Есть клюшки „Заряд“, но им играет два процента игроков, остальные играют западными клюшками. Коньки, защита — всё то же самое, никто на наше не переходит. Все уже приходят в сборные с определённым вкусом, мы не можем сказать — носи вот это. В детском спорте всё обеспечено, но там серый импорт», — приводит слова Курбатова «РИА Новости Спорт».

По решению ИИХФ сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея из-за ситуации на Украине. Предстоящий чемпионат мира — 2024 российская сборная вновь пропустит.

Ранее Курбатов рассказал о ситуации с возможным допуском национальной команды России к международным соревнованиям.