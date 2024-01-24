Назаров: Россия растёт в спорте и экономике, а Европа смотрит, завидует и облизывается

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал итоги столичного дерби между «Динамо» и «Спартаком» (3:6) и рассказал про кризис в странах Европы.

«Вчера был очень яркий матч в КХЛ между московским «Динамо» и «Спартаком», с удовольствием посмотрел. На российском хоккейном небосклоне появляется новая звезда – Максим Цыплаков. Забросить четыре шайбы в одном матче, при этом две из них в меньшинстве – это надо постараться. Яркое свидетельство профессионального роста российских ребят внутри страны.

Накануне мы уже говорили про серьёзный кризис у финнов, однако в хоккее и экономике далеко не всё гладко не только у них, а и во всей остальной Европе. Обратите внимание на яркие примеры: фермеры в Германии и Франции бастуют и льют навоз на центральные улицы, в то время как Китай по сравнению с 2022 годом удвоил закупки российского масла и алюминия. Это говорит о том, что наши промышленники и труженики сельского хозяйства благодаря правительству Российской Федерации идут вперёд семимильными шагами. Россия растёт и в спорте, и в экономике, а господам с Европы остаётся только смотреть, завидовать и облизываться», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.