В ФХР объяснили, как допуск Израиля может помочь сборной России

Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов объяснил, как допуск молодёжной сборной Израиля может помочь в возвращении сборной России на международную арену.

«Мы лелеем мысль, что сможем оспорить решение ИИХФ, потому что два года назад мы уже провели первую итерацию, мы были готовы апеллировать к положениям регламента и уставных документов ИИХФ, которые запрещают дискриминацию по национальному, государственному, какому угодно признаку. А ИИХФ нам сказала — мы вас не дискриминируем, потому что мы вас отстранили по причине безопасности. Но сейчас для нас, может быть, откроется окно возможностей, мы можем апеллировать, опираясь на прецедент [Израиля], говорить, что мы тоже готовы предоставить гарантии», — приводит слова Курбатова «РИА Новости Спорт».

Напомним, по решению ИИХФ сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея из-за ситуации на Украине. Предстоящий чемпионат мира — 2024 российская сборная вновь пропустит. Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что решение о продлении или отмене дисквалификации будет принято 12–13 февраля 2024 года.