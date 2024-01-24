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The Athletic оценил шансы команд НХЛ выиграть КС к 2028 году, «Вашингтон» — предпоследний

The Athletic оценил шансы команд НХЛ выиграть КС к 2028 году, «Вашингтон» — предпоследний
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Журналист Шон Макиндо в статье на портале The Athletic оценил шансы команд НХЛ выиграть Кубок Стэнли к 2028 году, представив первую часть рейтинга клубов.

На предпоследнем месте оказался «Вашингтон Кэпиталз» с шансами в 4%.

«Побьёт ли Александр Овечкин рекорд по количеству забитых голов за этот период? Я оцениваю шансы в 75%, даже учитывая его пока что тусклый сезон. Будет ли он играть за команду-претендента на Кубок Стэнли, когда это произойдёт? Шансы немного ниже», — написал Макиндо.

Полностью рейтинг команд в первой части выглядит так:

17. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 12%;
18. «Баффало Сэйбрз» — 12%;
19. «Монреаль Канадиенс» — 12%;
20. «Миннесота Уайлд» — 12%;
21. «Филадельфия Флайерз» — 11%;
22. «Анахайм Дакс» — 11%;
23. «Нэшвилл Предаторз» — 10%;
24. «Сент-Луис Блюз» — 9%;
25. «Сиэтл Кракен» — 8%;
26. «Калгари Флэймз» — 8%;
27. «Коламбус Блю Джекетс» — 8%;
28. «Аризона Койотс» — 7%;
29. «Нью-Йорк Айлендерс» — 6%;
30. «Питтсбург Пингвинз» — 5%;
31. «Вашингтон Кэпиталз» — 4%;
32. «Сан -Хосе Шаркс» — 3%.

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