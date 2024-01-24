The Athletic оценил шансы команд НХЛ выиграть КС к 2028 году, «Вашингтон» — предпоследний

Журналист Шон Макиндо в статье на портале The Athletic оценил шансы команд НХЛ выиграть Кубок Стэнли к 2028 году, представив первую часть рейтинга клубов.

На предпоследнем месте оказался «Вашингтон Кэпиталз» с шансами в 4%.

«Побьёт ли Александр Овечкин рекорд по количеству забитых голов за этот период? Я оцениваю шансы в 75%, даже учитывая его пока что тусклый сезон. Будет ли он играть за команду-претендента на Кубок Стэнли, когда это произойдёт? Шансы немного ниже», — написал Макиндо.

Полностью рейтинг команд в первой части выглядит так:

17. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 12%;

18. «Баффало Сэйбрз» — 12%;

19. «Монреаль Канадиенс» — 12%;

20. «Миннесота Уайлд» — 12%;

21. «Филадельфия Флайерз» — 11%;

22. «Анахайм Дакс» — 11%;

23. «Нэшвилл Предаторз» — 10%;

24. «Сент-Луис Блюз» — 9%;

25. «Сиэтл Кракен» — 8%;

26. «Калгари Флэймз» — 8%;

27. «Коламбус Блю Джекетс» — 8%;

28. «Аризона Койотс» — 7%;

29. «Нью-Йорк Айлендерс» — 6%;

30. «Питтсбург Пингвинз» — 5%;

31. «Вашингтон Кэпиталз» — 4%;

32. «Сан -Хосе Шаркс» — 3%.