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«Ножки подпилили». Третьяк пошутил над своим падением со стула в Госдуме

«Ножки подпилили». Третьяк пошутил над своим падением со стула в Госдуме
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в шутливой форме прокомментировал своё падение со стула на заседании в Госдуме. Третьяк в среду принимает участие в заседании комитета по физической культуре и спорту с повесткой «Перспективы развития российского хоккея в современных условиях». Стул, на котором сидел Третьяк, под ним сломался.

«Ножки подпилили у стула», — приводит слова Третьяка «Матч ТВ».

Ранее Владислав Третьяк рассказал о проблеме нехватки стадионов в стране, заявив, что действующие арены в стране переполнены. Последней крупной открытой ареной в России стала «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. Она стала самым большим в мире хоккейным стадионом с вместимостью 21 500 зрителей, обогнав знаменитую арену «Белл-центр» в Монреале. Спортивная площадка располагается на месте снесённого СКК «Петербургский».

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