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Нападающий «Спартака» Цыплаков рассказал, почему взял девятый номер

Нападающий «Спартака» Цыплаков рассказал, почему взял девятый номер
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Форвард «Спартака» Максим Цыплаков рассказал, почему играет под девятым номером в составе красно-белых.

«У меня дедушка играл под девятым номером. Именно поэтому при любой возможности беру именно его. А кто в футбольном „Спартаке“ кумир? Егор Титов? Я знаю такого, но у меня нет кумиров. Просто нравится за кем‑то следить, наблюдать. Это разные виды спорта, но игра есть игра», — сказал Цыплаков в интервью Legalbet.

Напомним, в столичном дерби накануне с «Динамо» (6:3) форвард оформил покер, который стал самым быстрым в истории КХЛ со старта матча — 26:58. Предыдущий рекорд, 30:13, был установлен нападающим Максимом Якуценей («Нефтехимик») в сезоне-2009/2010. Покер Цыплакова стал первым, при котором игрок забросил две шайбы в меньшинстве.

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