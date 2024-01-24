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«Салават Юлаев» отыгрался с 0:2 и победил «Амур» по буллитам

В Хабаровске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Амур» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.

На четвёртой минуте стартового игрового отрезка Ян Дрозг с передач Кирилла Капустина и Дмитрия Шевченко открыл счёт в игре.

На 24-й секунде второго периода Дмитрий Шевченко с передач Ефима Гуркина и Александра Хохлачёва удвоил преимущество хабаровского клуба. Спустя полторы минуты Джош Ливо с передач Динара Хафизуллина и Ивана Дроздова размочил счёт во встрече.

За минуту и две секунды до конца третьего периода Александр Хмелевски с передач Ивана Дроздова и Александра Шарова сделал счёт 2:2.

В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Джоша Ливо.

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В следующем матче команды вновь встретятся в Хабаровске 26 января. Встреча начнётся в 12:00 мск.