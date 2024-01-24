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«Салават Юлаев» отыгрался с 0:2 и победил «Амур» по буллитам

«Салават Юлаев» отыгрался с 0:2 и победил «Амур» по буллитам
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В Хабаровске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Амур» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.

На четвёртой минуте стартового игрового отрезка Ян Дрозг с передач Кирилла Капустина и Дмитрия Шевченко открыл счёт в игре.

На 24-й секунде второго периода Дмитрий Шевченко с передач Ефима Гуркина и Александра Хохлачёва удвоил преимущество хабаровского клуба. Спустя полторы минуты Джош Ливо с передач Динара Хафизуллина и Ивана Дроздова размочил счёт во встрече.

За минуту и две секунды до конца третьего периода Александр Хмелевски с передач Ивана Дроздова и Александра Шарова сделал счёт 2:2.

В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Джоша Ливо.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2024, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
Б
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Дрозг (Капустин, Шевченко) – 03:49 (5x5)     2:0 Шевченко (Гуркин, Хохлачёв) – 20:24 (5x4)     2:1 Ливо (Хафизуллин, Дроздов) – 21:55 (5x4)     2:2 Хмелевски (Дроздов, Шаров) – 58:58 (6x5)     2:3 Ливо – 65:00    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче команды вновь встретятся в Хабаровске 26 января. Встреча начнётся в 12:00 мск.

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