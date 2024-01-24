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«Адмирал» прервал трёхмачевую серию поражений, одолев дома «Металлург»

«Адмирал» прервал трёхмачевую серию поражений, одолев дома «Металлург»
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Во Владивостоке закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Адмирал» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 16-й минуте второго периода Егор Яковлев с передач Данилы Юрова и Максима Мухаметова открыл счёт в матче.

В начале третьей двадцатиминутки Либор Шулак с передачи Антона Берлёва восстановил равенство в счёте.

За полторы минуты до окончания третьего игрового отрезка Джованни Фьоре с передач Александра Горшкова и Антона Берлёва принёс дальневосточному клубу победу во встрече.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2024, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Яковлев (Юров, Мухаметов) – 35:38 (5x5)     1:1 Шулак (Берлёв) – 42:28 (5x5)     2:1 Фьоре (Горшков, Берлёв) – 58:36 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче команды вновь встретятся во Владивостоке 26 января. Встреча начнётся в 12:30 мск.

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