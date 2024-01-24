«Я вышел на другой уровень». Цыплаков — о своей игре в нынешнем сезоне

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков заявил, что вышел на новый уровень в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Я так же тренируюсь и питаюсь тем же самым. Просто вышел, возможно, на другой уровень и больше основался в лиге, где стоят передо мной другие задачи», — сказал Цыплаков в интервью Legalbet.

Форвард в текущем сезоне КХЛ провёл 54 матча, в которых забросил 29 шайб и отдал 12 голевых передач, набрав в общей сложности 41 очко.

Напомним, в столичном дерби накануне с «Динамо» (6:3) форвард оформил покер, который стал самым быстрым в истории КХЛ со старта матча — 26:58. Предыдущий рекорд, 30:13, был установлен нападающим Максимом Якуценей («Нефтехимик») в сезоне-2009/2010. Покер Цыплакова стал первым, при котором игрок забросил две шайбы в меньшинстве.