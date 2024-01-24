Тренер «Адмирала» Тамбиев: для меня существуют две мотивации: спортивная и материальная

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победный матч с «Металлургом» (2:1) и рассказал о мотивации в работе.

«Команда очень хорошо выполнила игровое задание. Дисциплина была на высоком уровне. Мы знали, что у «Металлурга» сильное большинство и сильные исполнители. Во многих моментах мы справились. Хочу отметить старание, самоотдачу и волю к победе ребят. Очень хорошая знаковая победа для «Адмирала». Сегодня немного поулыбаемся и будем готовиться к следующему матчу.

Для меня существуют две мотивации: спортивная и материальная. Вчера мы много разговаривали с игроками. Они прислушиваются, стараются. Когда игра начинается, это стихия. Плюс соперники сильные. Мы всё время мотивируем игроков, придумываем с тренерами что-то новое в плане психологии», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

Отметим, что после этой победы клуб из Владивостока прервал трёхмачевую серию поражений. В следующем матче команды вновь встретятся во Владивостоке 26 января. Встреча начнётся в 12:30 мск.

Подопечные Леонида Тамбиева, набрав 43 очка после 54 сыгранных встреч, по-прежнему занимают последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.