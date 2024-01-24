Легендарный хоккеист «Спартака» оценил уверенную победу команды в дерби с «Динамо»

Двукратный олимпийский чемпион и легендарный хоккеист «Спартака» Александр Кожевников оценил уверенную победу красно-белых над «Динамо» (6:3) в московском дерби накануне.

«Спартак» одержал увереннейшую победу в дерби с московским «Динамо»? Хороший матч, хорошая игра «Спартака». Смогли победить, хотя многие основные игроки травмированы. Показывают, что готовятся к плей-офф. Через три дня опять сыграют, это будет совсем другой матч. В следующей встрече выйдет другое «Динамо». Обозлённое. Посмотрим, что будет.

Очередное результативное дерби? У «Динамо» первое звено и большинство хорошее. У них же играет и лучший бомбардир сезона — Гусев. Так что ничего удивительного», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.