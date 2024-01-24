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Козлов — о волевой победе над «Амуром»: тяжёлый матч, ребята проявили характер

Козлов — о волевой победе над «Амуром»: тяжёлый матч, ребята проявили характер
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил волевую победу в матче с «Амуром» (3:2 Б). Уфимский клуб отыгрался со счёта 0:2 и вырвал победу по буллитам. В следующем матче команды вновь встретятся в Хабаровске 26 января. Встреча начнётся в 12:00 мск.

«Тяжёлый матч был, «Амур» хорошо оборонялся. Создавали плотность в средней зоне, много брали на себя бросков. Но наши ребята проявили характер: сравняли шесть на пять в конце, много моментов в овертайме. Буллиты исполнили, нашли новых буллитёров, которые смогли реализовать попытки. Неплохое начало долгого выезда», — цитирует Козлова официальный сайт КХЛ.

Уфимцы одержали третью победу подряд. «Салават Юлаев» после 54 матчей текущего сезона занимает третью строчку в таблице Восточной конференции КХЛ.

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«Салават Юлаев» отыгрался с 0:2 и победил «Амур» по буллитам
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