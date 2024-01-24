Легенда «Спартака» высказался о решении назначить Ковальчука капитаном команды на дерби

Двукратный олимпийский чемпион и легендарный хоккеист «Спартака» Александр Кожевников высказался о решении тренерского штаба красно-белых назначить нападающего Илью Ковальчука капитаном команды на дерби с московским «Динамо» (6:3).

«Ковальчук вывел «Спартак» капитаном на дерби, придало ли это уверенности красно-белым? Илья вообще молодец. Для него и команды неважно, капитан он или ассистент капитана. Он делает свою работу в раздевалке», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В текущем сезоне КХЛ 40-летний Ковальчук провёл 11 матчей за «Спартак», в которых забросил четыре шайбы и отметился одной результативной передачей при коэффициенте полезности «-3».