Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Журналист НХЛ о скандале с канадскими хоккеистами: рад, что они поплатятся, время истекло

Журналист НХЛ о скандале с канадскими хоккеистами: рад, что они поплатятся, время истекло
Комментарии

Журналист НХЛ Стефен Рознер прокомментировал обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые пятерым хоккеистам молодёжной сборной Канады — 2018.

«Рад слышать, что игроки молодёжки, участвующие в расследовании, поплатятся за свои действия. Не совсем понимаю, как они мирились сами с собой столько лет, но, думаю, когда тебе это сходит с рук какое-то время, ты думаешь, что сможешь навсегда оставаться безнаказанным. Время истекло», — написал журналист в своей соцсети.

В мае 2022 года женщина подала иск на $ 3,55 млн против Федерации хоккея Канады, юношеской сборной и восьми бывших игроков, окружавших команду 2018 года.

Материалы по теме
Пятерым членам молодёжной сборной Канады 2018 предъявили обвинения в сексуальном насилии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android