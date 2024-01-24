Журналист НХЛ о скандале с канадскими хоккеистами: рад, что они поплатятся, время истекло

Журналист НХЛ Стефен Рознер прокомментировал обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые пятерым хоккеистам молодёжной сборной Канады — 2018.

«Рад слышать, что игроки молодёжки, участвующие в расследовании, поплатятся за свои действия. Не совсем понимаю, как они мирились сами с собой столько лет, но, думаю, когда тебе это сходит с рук какое-то время, ты думаешь, что сможешь навсегда оставаться безнаказанным. Время истекло», — написал журналист в своей соцсети.

В мае 2022 года женщина подала иск на $ 3,55 млн против Федерации хоккея Канады, юношеской сборной и восьми бывших игроков, окружавших команду 2018 года.