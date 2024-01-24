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В Юте подали официальный запрос на появление в штате клуба НХЛ

В Юте подали официальный запрос на появление в штате клуба НХЛ
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Компания Smith Entertainment Group, принадлежащая владельцу клуба НБА «Юта Джаз» Райану Смиту, объявила, что обратилась к Национальной хоккейной лиге с официальным запросом «инициировать процесс расширения с конечной целью — перенести франшизу НХЛ в Юту». В своём запросе SEG также подчеркнула возможность немедленно принять команду НХЛ в Юте, используя «Дельта-центр» в качестве временной домашней арены для франшизы НХЛ.

«SEG предвидит ближайшее будущее, в котором НХЛ будет процветать в Юте, и мы на 100% сосредоточены на том, чтобы это произошло как можно скорее. Мы увлечены спортом и развлечениями в штате и стремимся предоставить премиальные спортивные и развлекательные возможности жителям Юты и гостям со всего мира. Мы готовы приветствовать НХЛ и уверены, что время и внимание, потраченные всеми сторонами, приведут к тому, что одна из самых захватывающих и динамичных лиг в мире станет нашим сообществом на постоянной основе», — циитрует Смита Desert.com.

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