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«Амбри-Пиотта» отправила в бессрочный отпуск игрока молодёжки Канады-2018 Форментона

«Амбри-Пиотта» отправила в бессрочный отпуск игрока молодёжки Канады-2018 Форментона
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«Амбри-Пиотта» отправила в бессрочный отпуск нападающего Алекса Форментона, сообщает пресс-служба клуба. Примечательно, что форвард был участником молодёжной сборной Канады-2018, некоторых членов которой обвиняют в сексуальном насилии.

Напомним, сегодня, 24 января, пятерым игрокам той сборной предъявили обвинения в сексуальном насилии. Хоккеистам было велено сдаться полиции. Игрокам, которым ещё не были предъявлены обвинения, дали определённый период времени, чтобы явиться в управление полиции города Лондона провинции Онтарио.

В мае 2022 года женщина подала иск на $ 3,55 млн против Федерации хоккея Канады, юношеской сборной и восьми бывших игроков, окружавших команду 2018 года.

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