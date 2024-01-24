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«Ак Барс» в третий раз за сезон обыграл «Автомобилист» в упорном матче

«Ак Барс» в третий раз за сезон обыграл «Автомобилист» в упорном матче
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В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и «Ак Барсом». Победу в упорном матче одержали казанцы со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2024, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Кошелев (Семёнов) – 04:33 (5x5)     1:1 Мэйсек (Да Коста, Валк) – 13:20 (5x4)     1:2 Журавлёв (Кошелев, Семёнов) – 35:00 (5x5)     1:3 Барбер (Сафонов) – 57:44 (en)     1:4 Кателевский (Лукоянов) – 58:47 (en)    

На пятой минуте матча счёт открыл нападающий «Ак Барса» Семён Кошелев с передачи Кирилла Семёнова. В середине первого периода хозяевам удалось сравнять счёт благодаря голу в большинстве Брукса Мэйсека, которому ассистировали Стефан Да Коста и Кёртис Валк. «Ак Барс» вышел вперёд в середине второго периода, когда гол забил Даниил Журавлёв. В концовке матча два гола в пустые ворота забили Райлли Барбер и Дмитрий Кателевский.

«Ак Барс» в третий раз в текущем сезоне обыграл «Автомобилист» и выиграл сезонную серию со счётом 3-1.

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