«Ак Барс» в третий раз за сезон обыграл «Автомобилист» в упорном матче

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и «Ак Барсом». Победу в упорном матче одержали казанцы со счётом 4:1.

На пятой минуте матча счёт открыл нападающий «Ак Барса» Семён Кошелев с передачи Кирилла Семёнова. В середине первого периода хозяевам удалось сравнять счёт благодаря голу в большинстве Брукса Мэйсека, которому ассистировали Стефан Да Коста и Кёртис Валк. «Ак Барс» вышел вперёд в середине второго периода, когда гол забил Даниил Журавлёв. В концовке матча два гола в пустые ворота забили Райлли Барбер и Дмитрий Кателевский.

«Ак Барс» в третий раз в текущем сезоне обыграл «Автомобилист» и выиграл сезонную серию со счётом 3-1.