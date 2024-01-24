В НХЛ дали официальный ответ на запрос о создании в штате Юта хоккейного клуба

Официальный сайт НХЛ опубликовал заявление с комментариями запроса компании Smith Entertainment Group, принадлежащей владельцу клуба НБА «Юта Джаз» Райану Смиту, с просьбой о появлении в штате хоккейного клуба.

«НХЛ высоко ценит интерес, проявленный Smith Entertainment Group к приведению хоккея НХЛ в штат Юта. В ходе бесед в течение последних двух лет мы были впечатлены приверженностью Райана и Эшли Смит своему сообществу, а также их страстью и видением Юты не только как хоккейного рынка, но и как выдающегося места для спорта и развлечений. Юта — многообещающий рынок, и мы с нетерпением ждём продолжения наших дискуссий», — говорится в официальном заявлении на сайте лиги.