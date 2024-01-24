«Учил английский, а оказалось, что там французский». Тренин — о первых шагах за океаном

Обозреватель издания The Athletic Марк Лазерус рассказал увлекательную историю о том, как российский нападающий «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин преодолевал языковые трудности после своего переезда в Северную Америку в 17 лет, когда он начал выступать за клуб «Гатино Олимпикс» из Молодёжной хоккейной лиги Квебека.

«Тренину было 17 лет когда он покинул Россию, чтобы воплотить свою хоккейную мечту, и переехал почти за половину земного шара в Северную Америку. Он также делал домашние задания и посещал занятия по начальному английскому, чтобы по крайней мере понимать своих тренеров и взаимодействовать с партнёрами по команде. Общая ситуация была ужасной.

И вот он появился в Квебеке.

«Я не знал, что они там говорят по-французски, — говорил Тренин. — Я готовился к английскому, а когда приехал туда, увидел, что они все говорят на французском».

Сейчас Тренин смеётся над этим, почти 10 лет спустя. Его английский прекрасен, и он проводит пятый сезон за «Нэшвилл Предаторз» с неизменным партнёром по команде Александром Каррье, владеющим ларьком прямо напротив раздевалок «Бриджстоун-Арены». Но когда Тренин впервые появился в Гатино, он был единственным россиянином в команде — буквально чужаком в незнакомой стране. Он не знал никого. Он никого не понимал. Ему трудно было разобрать слова, которые тренеры говорили на командных собраниях. На льду было тяжело общаться с товарищами по команде. Тяжело было вписаться, подружиться, пообщаться с ребятами.

Каррье и другие игроки «Олимпикс» сделали всё возможное, чтобы Тренин почувствовал себя желанным гостем. Они уговорили его пойти на волейбольный матч. Они приглашали его в кино, хотя он «ничего не понимал», как говорил Каррье. Они говорили с ним на своём, иногда ломаном, английском, и Тренин, который всё ещё был новичком в этом языке и не очень хорошо им владел, обнаружил, что ему легче их понимать, чем носителей английского, потому что он находил их акцент похожим на свой собственный.

«С ним невозможно было вести серьёзный разговор, поэтому мы пытались просто делать с ним что-то, чтобы он почувствовал себя частью команды, — говорил Каррье. — Просто вытаскивали его из дома», — написал Лазерус в своей статье.