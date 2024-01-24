Кожевников прокомментировал сухую серию Александра Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал сухую серию капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который не может забить уже семь матчей подряд. В матче с «Миннесотой» (3:5) россиянин остался без набранных очков.

«Овечкин уже в семи матчах без голов? Ну, он отдаёт же передачи. У всех бывают спады. Две встречи без баллов? В следующем матче наберёт очки», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

«Вашингтон» уступил во втором матче кряду, остался с 50 очками и идёт на 11-й строчке Востока. В следующем матче «столичные» сыграют в гостях с «Колорадо Эвеланш» 25 января.