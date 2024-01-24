Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кожевников прокомментировал сухую серию Александра Овечкина

Кожевников прокомментировал сухую серию Александра Овечкина
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал сухую серию капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который не может забить уже семь матчей подряд. В матче с «Миннесотой» (3:5) россиянин остался без набранных очков.

«Овечкин уже в семи матчах без голов? Ну, он отдаёт же передачи. У всех бывают спады. Две встречи без баллов? В следующем матче наберёт очки», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

«Вашингтон» уступил во втором матче кряду, остался с 50 очками и идёт на 11-й строчке Востока. В следующем матче «столичные» сыграют в гостях с «Колорадо Эвеланш» 25 января.

Материалы по теме
«Погоня за Гретцки выглядит всё более устрашающей». Почему Овечкин перестал забивать?
«Погоня за Гретцки выглядит всё более устрашающей». Почему Овечкин перестал забивать?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android