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Кожевников оценил жест Евгения Кузнецова в адрес нападающего «Сент-Луиса»

Кожевников оценил жест Евгения Кузнецова в адрес нападающего «Сент-Луиса»
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил жест нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова в адрес форварда «Сент-Луиса» Брэндона Саада. Клюшка оппонента застряла у российского центрфорварда под мышкой, но Кузнецов выключился из игрового эпизода, чтобы передать клюшку форварду «Блюз».

«Кузнецов проявил уважение к сопернику в матче с «Сент-Луисом», когда вернул ему клюшку? Молодец, красавец. Если уважаешь соперника, то и он тебя уважает. Всё правильно сделал», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Кузнецов провёл 41 матч, забил шесть голов и отдал девять голевых передач.

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