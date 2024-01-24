Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги матча и сезонной серии с «Автомобилистом»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил победу в матче с «Автомобилистом» (4:1).

«Ребята отработали хорошо, хорошо подготовились к матчу, серьёзных претензий к игрокам у меня нет. Здорово сыграли в меньшинстве, не всё получилось в большинстве. Мы работаем, исправимся.

Итоги сезонной серии с «Автомобилистом»? Не скажу, что мы изучаем друг друга, всегда знаем, кто что делает, готовимся к каждому сопернику. Ничего нового тут не сказать. Игр сейчас много, все важные, все борются за очки.

Удалось прервать серию матчей с низкой результативностью? Хорошо, когда забиваем, ребята получают дополнительные эмоции. Это очень важно, хотим, чтобы мы забивали.

Игра защитника на пятаке во втором голе? Игровая ситуация, он подключился, удачно отскочила шайба, он завершил её, молодец.

Игра первого звена? Ребята старались, немного не получилось, были моменты, особенно в большинстве. У Кагарлицкого был хороший момент, не забил почти в пустые ворота, будем надеяться, что в следующий раз забьёт», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.