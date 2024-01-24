Заварухин — о причинах поражения от «Ак Барса»: робкое и уважительное начало матча

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом» (1:4).

«Робкое начало, уважительное даже с этим первым голом. Были и выходы «2 в 1» в меньшинстве, у Романцева был момент, не реализовали. По статистике посмотришь, 20 блокированных бросков, игра «кость в кость». Как и в Казани, пропустили гол с пятака, он решил исход.

Игра звена из трёх легионеров? Они неплохо действовали, и в матче с «Барысом» тоже.

Команда пытается «занести тачдаун»? Мы не говорим, чтобы они тачдауны заносили — говорим, чтобы бросали по воротам и лезли на пятак, в основном все голы забиваются из-под ворот. Вратарь соперника здорово сыграл, нам не хватило голов с пятака», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.