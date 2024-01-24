Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дубль Каменева принёс ЦСКА волевую победу в матче с минским «Динамо»

Дубль Каменева принёс ЦСКА волевую победу в матче с минским «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и минским «Динамо». Волевую победу в матче одержали армейцы со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо Мн
Минск
0:1 Фриц (Кузнецов, Калдис) – 19:06 (5x5)     1:1 Каменев (Окулов, Григоренко) – 29:09 (5x5)     2:1 Каменев (Григоренко) – 49:16 (5x5)    

Минчане открыли счёт на последней минуте первого периода благодаря голу Таннера Фрица, которому ассистировали Сергей Кузнецов и Янни Калдис. Армейцам удалось сравнять счёт в середине второго периода — гол забил нападающий ЦСКА Владислав Каменев с передач Константина Окулова и Михаила Григоренко. На 50-й минуте Каменев оформил дубль и вывел армейцев вперёд. Ворота команд защищали голкиперы Иван Федотов и Дилан Фергюсон.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что матч из-за болезни пропускал главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров. Таким образом, ЦСКА в третий раз в сезоне обыграл минчан.

Материалы по теме
Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров пропустил матч с минским «Динамо» по причине болезни
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android