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Дубль Каменева принёс ЦСКА волевую победу в матче с минским «Динамо»

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и минским «Динамо». Волевую победу в матче одержали армейцы со счётом 2:1.

Минчане открыли счёт на последней минуте первого периода благодаря голу Таннера Фрица, которому ассистировали Сергей Кузнецов и Янни Калдис. Армейцам удалось сравнять счёт в середине второго периода — гол забил нападающий ЦСКА Владислав Каменев с передач Константина Окулова и Михаила Григоренко. На 50-й минуте Каменев оформил дубль и вывел армейцев вперёд. Ворота команд защищали голкиперы Иван Федотов и Дилан Фергюсон.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что матч из-за болезни пропускал главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров. Таким образом, ЦСКА в третий раз в сезоне обыграл минчан.