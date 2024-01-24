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Чирлидерша зажигательно танцевала на льду, Диц отправил Волкова в борт. Фото победы ЦСКА

Чирлидерша зажигательно танцевала на льду, Диц отправил Волкова в борт. Фото победы ЦСКА
ЦСКА обыграл минское «Динамо»
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24 января в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором ЦСКА принимал минское «Динамо». Хозяева одержали волевую победу со счётом 2:1.

«Динамо» вышло вперёд на последней минуте первого периода. Автором заброшенной шайбы стал Таннер Фриц, которому ассистировали Сергей Кузнецов и Янни Калдис.

Армейцам удалось сравнять счёт в середине второго периода — гол забил нападающий Владислав Каменев с передач Константина Окулова и Михаила Григоренко. На 50-й минуте Каменев оформил дубль и вывел армейцев вперёд.

По состоянию здоровья встречу пропустил главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров, командой руководил Равиль Якубов.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Динамо» Минск — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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