Вратарь «Локомотива» Алексей Мельничук сыграл в КХЛ впервые с 24 февраля 2023 года

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Сочи». Неожиданную победу в матче одержали сочинцы со счётом 2:1.

На третий период в воротах «Локомотива» дебютировал голкипер Алексей Мельничук, для которого этот матч стал первым в текущем сезоне КХЛ. Вратарь отразил все семь бросков по воротам.

25-летний голкипер в конце декабря перешёл в ярославский клуб из «Торпедо». До сегодняшнего дня в текущем сезоне вратарь не провёл ни одного матча. Предыдущий матч Мельничук сыграл за «Авангард» 24 февраля 2023 года, проведя лишь 34 секунды в матче с «Торпедо».

В сезоне-2022/2023 на счету голкипера 14 матчей за «Сочи», «Авангард» и «Трактор», в которых вратарь продемонстрировал 89,1% отражённых бросков. Всего в КХЛ Мельничук сыграл 46 матчей, в которых одержал 16 побед с 91,3% отражённых бросков.