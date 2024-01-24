«Куньлунь» расторг контракт с канадским защитником, не проведшим за клуб ни одного матча

«Куньлунь Ред Стар» расторг контракт с 27-летним защитником Томасом Шемичем, сообщает пресс-служба КХЛ. Канадский игрок обороны подписал контракт с китайским клубом в конце декабря, но так и не прибыл в расположение клуба.

В декабре защитник играл за сборную Канады на Кубке Шпенглера. Шемич провёл шесть сезонов в АХЛ. Всего он сыграл 318 матчей за «Спрингфилд Тандербёрдс» и «Кливленд Монстерз» в регулярном сезоне, в которых набрал 103 (32+71) очка.

В прошлом сезоне Шемич играл за «Мальмё Редхоукс» в Шведской хоккейной лиге. Там он провёл 49 матчей и набрал 14 (3+11) очков в регулярном чемпионате, а также принял участие в пяти встречах в плей-ауте.