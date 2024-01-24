Ротенберг: СКА стремится быть на первом месте по всем показателям

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил разгромную победу в матче с «Барысом» (7:0) и заявил, что санкт-петербургский клуб стремится быть первым по всем показателям и с каждым матчем улучшает свою игру.

«Ребята — молодцы, выполнили установку, здорово сыграли в обороне, самоотверженно. Было много меньшинства — надо улучшать дисциплину. В меньшинстве ребята пластались, ловили шайбу на себя. В атаке сыграли ярко, с огоньком. Для нас главный показатель — когда возвращаемся после матча, и нам улыбаются детишки, наши болельщики. В целом мы стремимся быть на первом месте по всем показателям. Улучшаем всё с каждым днем», — цитирует Ротенберга пресс-служба клуба.

Дублями в матче с «Барысом» отметились нападающие Марат Хайруллин и Василий Глотов. Благодаря этой победе СКА обогнал московское «Динамо» и впервые поднялся на вторую строчку в таблице Западной конференции КХЛ. Следующий матч СКА сыграет на домашней площадке с ЦСКА 26 января.