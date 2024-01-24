Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никитин — о поражении от «Сочи»: вина лежит на всех, начиная с меня

Никитин — о поражении от «Сочи»: вина лежит на всех, начиная с меня
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал неожиданное поражение в домашнем матче с «Сочи» (1:2). Ярославский клуб забросил единственную шайбу под занавес третьего периода. Голкипер «Локомотива» Иван Бочаров был заменён после второго периода на вратаря Алексея Мельничука.

«Здесь вина на всех, это командный вид спорта. Начиная с меня, конечно. Пока не можем сопоставить наши желания с нашими возможностями. Точки роста – явные, видно, что нам нужно: не хватает мастерства, значит, настрой должен быть запредельный. Все через это проходят.

Почему решил заменить вратаря после второго периода? Не было бы счастья, да несчастье помогло. Естественный отбор: не хочешь занимать своё место, другая особь занимает его», — приводит слова Никитина пресс-служба ярославского клуба.

«Сочи» выиграл у «Локомотива» два матча из четырёх в текущем сезоне. Ярославский клуб прервал трёхматчевую победную серию и в следующем матче примет на своей площадке минское «Динамо» 26 января.

Материалы по теме
«Локомотив» уступил «Сочи» на домашней площадке, Бердин отразил 41 бросок
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android