Никитин — о поражении от «Сочи»: вина лежит на всех, начиная с меня

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал неожиданное поражение в домашнем матче с «Сочи» (1:2). Ярославский клуб забросил единственную шайбу под занавес третьего периода. Голкипер «Локомотива» Иван Бочаров был заменён после второго периода на вратаря Алексея Мельничука.

«Здесь вина на всех, это командный вид спорта. Начиная с меня, конечно. Пока не можем сопоставить наши желания с нашими возможностями. Точки роста – явные, видно, что нам нужно: не хватает мастерства, значит, настрой должен быть запредельный. Все через это проходят.

Почему решил заменить вратаря после второго периода? Не было бы счастья, да несчастье помогло. Естественный отбор: не хочешь занимать своё место, другая особь занимает его», — приводит слова Никитина пресс-служба ярославского клуба.

«Сочи» выиграл у «Локомотива» два матча из четырёх в текущем сезоне. Ярославский клуб прервал трёхматчевую победную серию и в следующем матче примет на своей площадке минское «Динамо» 26 января.