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Райнхарт вышел на третье место в истории «Флориды» по голам в большинстве в одном сезоне

Райнхарт вышел на третье место в истории «Флориды» по голам в большинстве в одном сезоне
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимает «Аризону Койотс». В ходе третьего периода хозяева впереди — 6:1.

На девятой минуте большинство в составе хозяев реализовал нападающий Сэм Райнхарт. Канадский форвард вышел на третье место в истории «Флориды» по голам в большинстве в одном сезоне, забив свой 18-й гол в этом компоненте в текущей регулярке. Таким образом Сэм сравнялся с финским нападающим Олли Йокиненом, забившим 18 голов в большинстве в сезоне-2007/2008.

Клубный рекорд был установлен в сезоне-1995/1996 нападающим Скоттом Мэлланби (19). Спустя пять лет его достижение повторил российский нападающий Павел Буре, также 19 раз реализовавший лишнего.

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