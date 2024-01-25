Самсонов обогнал Худобина и Шестёркина по матчам на «ноль» за карьеру в НХЛ

В ночь с 24 на 25 января мск завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс». Победу со счётом 1:0 в овертайме одержали хоккеисты «Торонто».

Шат-аут оформил российский голкипер «кленовых листьев» Илья Самсонов, отразивший 32 броска и оформивший второй «сухарь» в текущей регулярке. За карьеру в НХЛ 26-летний россиянин 12-й раз отыграл на «ноль», благодаря чему вышел на чистое девятое место в истории лиги по этому показателю среди российских голкиперов. Сегодня Самсонов превзошёл результат голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина и Антона Худобина (по 11).

Первое место в НХЛ по матчам на «ноль» среди россиян занимает Евгений Набоков (59), второе место занимает Николай Хабибулин (46), третье место делят вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов и голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский (по 40).