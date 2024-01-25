«Каролина» обыграла «Бостон», у Брэда Маршана дубль

Сегодня, 25 января, «Каролина Харрикейнз» в гостях обыграла «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Ти-Ди Гарден» завершилась со счётом 3:2 (1:0, 1:0, 2:1).

В составе «Каролины» заброшенными шайбам отметились Мартин Нечас, Теуво Терявяйнен и Джордан Мартинук.

За «Бостон» дублем отличился Брэд Маршан.

После 46 матчей «Каролина» занимает четвёртое место в Восточной конференции с 57 очками. Лидирует в таблице «Бостон», набравший 67 очков в 47 играх.

Следующий матч «Каролина» проведёт с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Бостон» сыграет с «Оттава Сенаторз».

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