«Каролина» обыграла «Бостон», у Брэда Маршана дубль
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Сегодня, 25 января, «Каролина Харрикейнз» в гостях обыграла «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Ти-Ди Гарден» завершилась со счётом 3:2 (1:0, 1:0, 2:1).
В составе «Каролины» заброшенными шайбам отметились Мартин Нечас, Теуво Терявяйнен и Джордан Мартинук.
За «Бостон» дублем отличился Брэд Маршан.
После 46 матчей «Каролина» занимает четвёртое место в Восточной конференции с 57 очками. Лидирует в таблице «Бостон», набравший 67 очков в 47 играх.
Следующий матч «Каролина» проведёт с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Бостон» сыграет с «Оттава Сенаторз».
НХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2024, четверг. 03:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Нечас (Шей, Друри) – 18:04 (pp) 0:2 Терявяйнен (Джарвис, Ахо) – 31:50 (pp) 1:2 Маршан (Фредерик, Линдхольм) – 41:30 2:2 Маршан (Койл, Фредерик) – 47:20 2:3 Мартинук (Терявяйнен, Ахо) – 57:33
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
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