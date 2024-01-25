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Овечкин вплотную приблизился к 43-му месту по числу сыгранных матчей в НХЛ

Овечкин вплотную приблизился к 43-му месту по числу сыгранных матчей в НХЛ
Александр Овечкин
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева открыли счёт в самой концовке первого периода благодаря голу защитника Кейла Макара в меньшинстве. «Лавины» впереди — 1:0.

Этот матч стал для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина 1390-м в НХЛ. По этому показателю россиянин продолжает располагаться на 44-м месте в НХЛ, но сегодня он вплотную приблизился к занимающему 43-ю позицию Дагу Монсу, на счету которого 1391 матч в лиге.

За карьеру в североамериканской лиге российский форвард «столичной» команды принял участие в 1390 матчах, в которых забросил 830 шайб и сделал 683 результативные передачи при показателе полезности "+54" и 809 минутах штрафного времени.

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