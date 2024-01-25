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Натан Маккиннон побил рекорд «Колорадо» 23-летней давности

Натан Маккиннон побил рекорд «Колорадо» 23-летней давности
Натан Маккиннон
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе второго периода хозяева впереди — 4:0.

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон отметился уже тремя заброшенными шайбами, продлив свою результативную серию в домашних матчах до 24 игр. Таким образом, Маккиннон побил рекорд «Колорадо» 23-летней давности. В сезоне-2000/2001 выступавший за «Эвеланш» Джо Сакик выдал 23-матчевую серию с набранными очками в домашних матчах.

При этом стоит заметить, что действующая серия Маккиннона берёт отсчёт со старта нынешнего регулярного чемпионата НХЛ, тогда как Сакик 23 года назад отметился своей серией уже в ходе сезона. В текущей регулярке Натан набирал очки во всех домашних матчах «Колорадо» на данный момент.

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