Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Маккиннон оформил натуральный хет-трик меньше чем за семь минут в матче с «Вашингтоном»

Маккиннон оформил натуральный хет-трик меньше чем за семь минут в матче с «Вашингтоном»
Натан Маккиннон
Аудио-версия:
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе второго периода хозяева впереди — 4:0.

В составе хозяев хет-триком отметился нападающий Натан Маккиннон. Канадский форвард оформил натуральный хет-трик, забросив три шайбы подряд «лавин» в этой встрече. Примечательно, что первый и третий гол Натана разделили меньше семи минут. Лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ отличался на 23-й, 28-й и 30-й минутах встречи. Первые два гола Натан забил в большинстве, а третий уже при игре в равных составах.

В нынешнем сезоне он принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 29 шайб и сделал 51 результативную передачу при показателе полезности "+14".

НХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2024, четверг. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
2-й период
4 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Макар (Кольяно) – 19:23 (sh)     2:0 Маккиннон (Рантанен, Макар) – 22:39 (pp)     3:0 Маккиннон (Макар, Рантанен) – 27:00 (pp)     4:0 Маккиннон (Рантанен) – 29:16    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android