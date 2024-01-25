Маккиннон оформил натуральный хет-трик меньше чем за семь минут в матче с «Вашингтоном»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе второго периода хозяева впереди — 4:0.

В составе хозяев хет-триком отметился нападающий Натан Маккиннон. Канадский форвард оформил натуральный хет-трик, забросив три шайбы подряд «лавин» в этой встрече. Примечательно, что первый и третий гол Натана разделили меньше семи минут. Лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ отличался на 23-й, 28-й и 30-й минутах встречи. Первые два гола Натан забил в большинстве, а третий уже при игре в равных составах.

В нынешнем сезоне он принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 29 шайб и сделал 51 результативную передачу при показателе полезности "+14".