Маккиннон оформил натуральный хет-трик меньше чем за семь минут в матче с «Вашингтоном»
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе второго периода хозяева впереди — 4:0.
В составе хозяев хет-триком отметился нападающий Натан Маккиннон. Канадский форвард оформил натуральный хет-трик, забросив три шайбы подряд «лавин» в этой встрече. Примечательно, что первый и третий гол Натана разделили меньше семи минут. Лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ отличался на 23-й, 28-й и 30-й минутах встречи. Первые два гола Натан забил в большинстве, а третий уже при игре в равных составах.
В нынешнем сезоне он принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 29 шайб и сделал 51 результативную передачу при показателе полезности "+14".
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